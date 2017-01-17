Citroёn Aircross — главный конкурент Volkswagen Tiguan

Фото: autoevolution.com
Автомобильный рынок Китая готовится к встрече с новым кроссовером от Citroёn в конце текущего года. Производитель уверен, что новинка станет отличной альтернативой немецкому «Тигуану». Как сообщает портал allroader.ru, представили французской компании позволили себе достаточно самоуверенное высказывание, употребив по поводу своей премьеры формулировку «более классная» в сравнении с кроссовером от Volkswagen.

Виктория Базылева

Дизайн серийной версии автомобиля останется таким же брутальным, как и у концепт-кара: мощные черные бамперы, накладки на крылья и массивные пороги. Новинка получит двухлитровый турбированный бензиновый двигатель PSA мощностью 203 л.с. Предполагается, что модель назовут Citroёn C5 Aircross, а ее стартовая цена в Китае составит 1,8 миллиона в пересчете на наши рубли.

Напомним, поставки на российский рынок Aircross с маркировкой С4 прекратились в начале прошлого года. По последним данным интерес российских автолюбителей к бренду в целом значительно снизился — в 2016 году было продано всего 3 803 автомобиля, что на 31% меньше, чем в 2015-м.

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17 января 2017
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