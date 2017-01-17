Citroёn Aircross — главный конкурент Volkswagen Tiguan

Дизайн серийной версии автомобиля останется таким же брутальным, как и у концепт-кара: мощные черные бамперы, накладки на крылья и массивные пороги. Новинка получит двухлитровый турбированный бензиновый двигатель PSA мощностью 203 л.с. Предполагается, что модель назовут Citroёn C5 Aircross, а ее стартовая цена в Китае составит 1,8 миллиона в пересчете на наши рубли.

Напомним, поставки на российский рынок Aircross с маркировкой С4 прекратились в начале прошлого года. По последним данным интерес российских автолюбителей к бренду в целом значительно снизился — в 2016 году было продано всего 3 803 автомобиля, что на 31% меньше, чем в 2015-м.