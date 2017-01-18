Словакия стала лидером по производству автомобилей в Европе

Здесь, напомним, располагаются три автомобильных завода: Volkswagen в Братиславе, KIA в Жилине и PSA в Трнаве. Сейчас ведется строительство четвертого — британская компания Jaguar Land Rover «обустраивается» в Нитре. Президент республиканской ассоциации производителей автомобилей Юрай Синай рассказал, что доля автомобилестроения в промышленности страны составляет 44%. Он также отметил, что главной проблемой на данной момент остается острая нехватка высококвалифицированных кадров.
Специалисты подсчитали, что на 1000 жителей республики приходится примерно 191 выпущенный автомобиль (всего в стране в минувшем году построено 1 040 000 автомобилей) — это лучший результат во всей Европе. Для сравнения: у других государств этот показатель достигает 40,8 машин. При этом Словакия остается лидером автопрома Европы уже на протяжении нескольких лет.