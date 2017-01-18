Лента новостей Словакия стала лидером по производству автомобилей в Европе Фото birminghampost.co.uk

Специалисты подсчитали, что на 1000 жителей республики приходится примерно 191 выпущенный автомобиль (всего в стране в минувшем году построено 1 040 000 автомобилей) — это лучший результат во всей Европе. Для сравнения: у других государств этот показатель достигает 40,8 машин. При этом Словакия остается лидером автопрома Европы уже на протяжении нескольких лет.