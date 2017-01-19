Обновленная линейка Volkswagen Golf дебютировала в Европе

Хетчбэк Golf GTE имеет под капотом гибридную силовую установку, состоящую из турбированного мотора 1.4 TSI мощностью 150 «лошадей», и 75-киловаттного электродвигателя. Модель оснащается особой версией шестиступенчатой роботизированной коробки DSG, которая была спроектирована специально для гибридных машин. На полностью электрической тяге автомобиль может пройти расстояние в 50 км, а в гибридном режиме запас хода составит 880 км (при условии максимально заряженной аккумуляторной батареи и полном баке топлива). Что касается Golf GTD и Golf Variant GTD, под капотом у них расположился 2.0 TDI с турбонаддувом, развивающий 184 л.с. Сотню хэтчбек разменивает за 7,5 с, а универсал — за 7,9 с.

В списке стандартного оснащения GTD значатся спортивные сиденья и руль, светодиодные фары, мультимедийная система Composition Colour.

Напомним, ранее на европейском автомобильном рынке была представлена «горячая» версия R.