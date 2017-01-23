6 новых перехватывающих парковок откроются в Москве к лету

Глава Дептранса столицы Максим Ликсутов, комментируя появление новых паркингов, отметил, что около 80% автомобилистов, оставляющих свои машины на перехватывающих парковках, спускаются в «подземку» — если совершено две поездки на метро, услугу стоянки оплачивать не нужно. Остальные 20% используют такие паркинги, когда посещают ближайшие торгово-развлекательные центры — стоимость часа стоянки в таком случае составляет 50 рублей. По данным департамента транспорта, в прошлом году услугами перехватывающих парковок воспользовалось более миллиона водителей — это на 15% больше, чем за аналогичный период 2015 года.