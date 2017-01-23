Производство легковых авто в России упало на 7,4%

В 2016 году на конвеййеры российских автосборочных предприятий встали Nissan Murano, Renault Kaptur, Toyota RAV4, Hyundai Creta и Tucson, BMW X1 и ряд других новинок рынка, но это не помогло повысить показатель производительности или хотя бы удержать его на том же уровне, что и годом ранее. Больше всего легковых автомобилей было собрано в Санкт-Петербурге на заводе корейского бренда Hyundai — там с конвейера сошли 207 000 автомобилей. Стоит отметить, что даже в рамках одного автозавода прослеживается падение производства — в 2015 году на предприятии было собрано на 9,8% больше. Напомним, что лидером по производству легковых автомобилей в Европе была признана Словакия.