В 2017 году Skoda представит 11 новинок

Как сообщил Вернер Ейхорн, глава отдела маркетинга и продаж компании Skoda, 2017 год является перспективным для производителя — на мировой рынок выйдут сразу одиннадцать новых моделей. Масштабный тест-драйв одной из них — кроссовера Kodiaq — пройдет с 23 января по 3 февраля: для гостей мероприятия подготовлено 250 серийных экземпляров автомобиля. Известно также, что большая часть от объема запланированных годовых продаж Kodiaq уже реализована по предзаказам. Напомним, ранее «АвтоВзгляд» рассказал, когда кроссовер Skoda Kodiaq появится в продаже в России.