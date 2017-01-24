Обновленный седан Toyota Vios показали на моторшоу в Тайланде

Изменения коснулись экстерьера, моторной линейки и ценника. Внешний облик авто теперь представляет собой совокупность штрихов от «тойотовских» минивэнов, хетчбэков и седана бизнес-класса Camry: от последнего, например, взяты светодиодная головная оптика и 16-дюймовые колесные диски.

Что касается интерьера, то можно отметить появление в салоне 7-дюймового сенсорного экрана, новых вариантов оформления сидений и системы бесключевого доступа. Автомобиль укомплектован 1,5-литровым бензиновым агрегатом мощностью 108 «лошадей», в паре с которым трудится вариатор. Цена на модель в зависимости от комплектации варьируется от 17 300 до 22 400 долларов.