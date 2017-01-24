Renault выпустит удлиненную версию кроссовера Duster в 2018 году

Предполагается, что и название удлиненная версия получит соответствующее — Grand Duster. Длина автомобиля вырастет на пару сантиметров и составит порядка 4,7 метров — разработчики создадут дополнительное пространство, чтобы пассажиры третьего ряда чувствовали себя в автомобиле комфортно.

В базовой модификации кроссовер получит систему переднего привода, полный будет доступен опционально. Коробка передач будет ставиться исключительно механическая, ведь «автомат» неизбежно повлечет за собой увеличение стоимости машины, а это может обернуться незапланированным выходом из бюджетного сегмента.

В компании Renault уверены, что с помощью семиместной версии производитель привлечет внимание новых клиентов. Стоит также отметить, что удлиненный «Дастер» станет чуть ли не единственным подобным кроссовером в своем «доступном» сегменте.

Напомним, модель Duster компании Dacia представлена в России под брендом Renault. Ранее «АвтоВзгляд» рассказал о новой генерации кроссовера, которая увидит свет нынешней весной.