Volkswagen оснастит свои модели модулем связи 5G

И первой моделью, которая, предположительно, получит новый модуль, станет Volkswagen I. D, чей концепт был представлен на минувшем автосалоне в Париже. Напомним, этот автомобиль является первым в модельной линейке немецкой компании полностью построенным на новой платформе MEB (Modular Electric Drive Kit), которая разрабатывалась специально для компактных машин с электромоторами. Volkswagen I. D имеет автономную систему управления и электромотор, развивающий 170 «лошадей». Серийную версию машины нового поколения Volkswagen представит в 2020 году. К слову сказать, еще один свой концепт «Фольксваген» покажет в серийном исполнении уже весной.