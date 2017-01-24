Завод Nissan в Санкт-Петербурге увеличил выпуск машин на 8%

Рост производства, очевидно, связан с постановкой на конвейер двух востребованных моделей: Qashqai и Murano новой генерации. Как сообщает агенство «Автостат» всего на российских заводах выпущено 79 066 машин японского бренда. Помимо уже упомянутых «Кашкая» и «Мурано», завод в Санкт-Петербурге выпускает модели X-Trail и Pathfinder. Terrano собирается в Москве, седаны Almera и Sentra — на заводах АВТОВАЗа в Ижевске и Тольятти. Произведенные в России машины поставляются также в Казахстан, Белоруссию и с недавнего времени в Азербайджан.

Впрочем, несмотря на радужные показатели питерского завода Nissan, в целом производство легковушек на территории страны снизилось.