Количество каршеринговых машин в Москве увеличится в 3,5 раза

В мэрии Москвы рассказали, что через 5−7 лет количество автомобилей, задействованных в системе услуг по поминутной аренде приблизится к 10 000. По данным Департамента транспорта, в минувшем году каршеринг-парк увеличился с 636 до 2,8 тысяч автомобилей.

Правительство вкладывает достаточно много сил и средств в проект краткосрочной аренды автомобилей, объясняя его необходимость тем, что каршеринг — это удобно и выгодно. Впрочем, у данной услуги есть множество спорных моментов, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд».