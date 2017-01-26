Daimler поставил на конвейер Mercedes-Benz E-Class Coupe

Ожидается, что на мировом рынке серийная версия будет представлена в ближайшее время, хотя точные сроки, как и цены, не анонсированы. Напомним, что ранее стал известен прайс на самые мощные автомобили Mercedes-Benz E-класс, которые появятся в продаже нынешней весной.
Подробностей о Mercedes-Benz E-Class Coupe пока нет, однако известно, что купе поставили на конвейер достаточно оперативно, без каких-либо задержек. Представители марки подчеркивают, что производство полностью автоматизировано с тем, чтобы максимально снизить даже саму возможность появления заводских дефектов.