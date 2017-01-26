Известны новые подробности о европейской версии Honda Civic

Компания Honda официально представила европейскую версию хетчбэка Civic нового поколения. И, как заявил представитель японского производителя, эта генерация машины стала самой спортивной за всю свою историю.

Виктория Базылева

В новом автомобиле модернизирована система рулевого управления и используется новая задняя многорычажная подвеска. Кузов машины стал более жестким, а сама она несколько увеличилась в габаритах. Европейская версия Honda Civic в начале продаж будет оснащаться литровым 129-сильным трехцилиндровым бензиновым мотором и 1,5-литровым Vtec Turbo мощностью 182 л.с. Коробка передач — исключительно механическая шестиступенчатая. Что касается «начинки», то здесь можно отметить системы предотвращения столкновений, распознавания дорожных знаков, круиз-контроль, а также современную мультимедийную систему, которая способна «подружиться» с Apple Car Play и Android Auto. Ожидается, что модель выйдет на рынок Европы весной нынешнего года и будет стоить от 18 200 евро, о чем «АвтоВзгляд» уже сообщал.

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26 января 2017
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