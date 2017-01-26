Известны новые подробности о европейской версии Honda Civic

В новом автомобиле модернизирована система рулевого управления и используется новая задняя многорычажная подвеска. Кузов машины стал более жестким, а сама она несколько увеличилась в габаритах. Европейская версия Honda Civic в начале продаж будет оснащаться литровым 129-сильным трехцилиндровым бензиновым мотором и 1,5-литровым Vtec Turbo мощностью 182 л.с. Коробка передач — исключительно механическая шестиступенчатая. Что касается «начинки», то здесь можно отметить системы предотвращения столкновений, распознавания дорожных знаков, круиз-контроль, а также современную мультимедийную систему, которая способна «подружиться» с Apple Car Play и Android Auto. Ожидается, что модель выйдет на рынок Европы весной нынешнего года и будет стоить от 18 200 евро, о чем «АвтоВзгляд» уже сообщал.