Lamborghini выпустит компактный спорткар

Об этом журналистам сообщил глава компании Стефано Доменикали, заявивший, что «верным подходом к выпуску спорткаров является использования модульной конструкции, поскольку два шасси, два двигателя, две коробки передач и так далее — это нежизнеспособная схема с точки зрения бизнеса». Напомним, на данный момент итальянский производитель выпускает два спорткара: Aventador и Huracan, а к своему дебюту в 2018 году готовится люксовый кроссовер Urus, о котором «АвтоВзгляд» рассказывал ранее.