Кроссовер DFM AX7 появится в России в первой половине 2017 года

Как сообщили в пресс-службе «Дунфэн Мотор Рус», в конце декабря кроссовер успешно прошел сертификационный краш-тест на полигоне Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники — системы безопасности, в том числе «ЭРА-ГЛОНАСС», сработали штатно.

DFM AX7 комплектуется двумя бензиновыми агрегатами: двухлитровым мощностью 140 л.с. и 200 Нм крутящего момента и 2,3-литровым в 171 сил с крутящим моментом 230 Нм. В базовой модификации автомобиль оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач, а более богатая версия предлагается с шестиступенчатым «автоматом». Длина кроссовера — 4690 мм, ширина — 1850 мм, а его колесная база составляет 2712 мм. Что касается ходовой части, в конструкции использована передняя подвеска типа Макферсон, сзади — на двойных поперечных рычагах.

Цены на новинку пока держатся в секрете. О том же, что машина будет представлена на рынке России, «АвтоВзгляд» уже писал ранее.