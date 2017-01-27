Опубликованы первые изображения кроссовера Honda WR-V

В конце минувшего года появилась информация, что японская компания готовит серийную версию концепта, представленного на осеннем моторошоу в Сан-Паулу. Продажи новинки начнутся весной нынешнего года в Индии, а позже автомобиль будет доступен и жителям Бразилии.

В основу нового кроссовера легла платформа Honda Jazz. Моторная линейка паркетника для индийского рынка представлена двумя бензиновыми агрегатами: 1,2-литровым мощностью 90 л.с. и 1,5-литровым в 100 л.с. В паре с двигателем трудится пятиступенчатая механическая коробка или вариатор, а в топовой модификации доступна и шестиступенчатая «механика».

Конкурентами нового кроссовера WR-V станут модели Ford EcoSport и Renault Duster. Поставлять автомобиль на европейский рынок производитель не планирует.

Напомним, ранее стали известны новые подробности о хетчбэке Honda Civic, продажи которого начнутся в Европе весной этого года.