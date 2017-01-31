Jeep Compass появится в продаже в России весной

На официальном сайте Jeep автомобиль уже анонсирован, хотя ни технической информации, ни цен пока еще нет. Известно, что машина будет представлена на нашем рынке в двух модификациях: Limited и Trailhawk — у последней более суровый внешний вид и увеличенный дорожный просвет.

Новый кроссовер построен на платформе Jeep Renegade и Fiat 500X. Автомобиль получит передний или полный привод, шестиступенчатые механическую или автоматическую коробки. Девятиступенчатый «автомат» будет доступен только в полноприводной версии.

Предполагается, что российские официальные дилеры начнут принимать заявки на предварительные заказы уже нынешней весной, однако привезут автомобиль в нашу страну лишь во второй половине года.

Напомним, ранее стало известно, что американская компания Jeep в будущем представит большой внедорожник Grand Wagoner и еще две новинки.