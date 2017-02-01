Новый кроссовер KIA замечен на зимних тестах

www.carscoops.com
Разработчики KIA активно трудятся на новым кроссовером, который, по неофициальным данным, получит название Stronic. Автомобиль был замечен во время зимних дорожных испытаний в Швеции.

Виктория Базылева

Проект SE, так он именуется на стадии разработки, готовится занять место в линейке малолитражных «паркетников», где также представлены такие модели как Nissan Juke и Mazda CX-3. Как сообщает издание Carscoops, под капотом кроссовера поселятся турбированные четырехцилиндровые двигатели, а привод будет, предположительно, полный.

Напомним, за основу новой модели инженеры взяли KIA KX3, продающийся на авторынке Китая. Официальная премьера кроссовера состоится осенью нынешнего года на моторшоу во Франкфурте.

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1 февраля 2017
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