Новый кроссовер KIA замечен на зимних тестах

Проект SE, так он именуется на стадии разработки, готовится занять место в линейке малолитражных «паркетников», где также представлены такие модели как Nissan Juke и Mazda CX-3. Как сообщает издание Carscoops, под капотом кроссовера поселятся турбированные четырехцилиндровые двигатели, а привод будет, предположительно, полный.

Напомним, за основу новой модели инженеры взяли KIA KX3, продающийся на авторынке Китая. Официальная премьера кроссовера состоится осенью нынешнего года на моторшоу во Франкфурте.