SEAT официально представил хетчбэк Ibiza

Хетчбэк построен на «фольксвагеновской» модульной платформе MQB A0. Его длина уменьшилась на 2 мм, высота — на 1 мм, а вот ширина, напротив, увеличилась на 87 мм. Среби моторов — бензиновые трехцилиндровые TSI объемом 1.0 л мощностью 95 или 115 л.с., 150-сильный четырехцилиндровый полуторалитровый TSI, дизельный 1.6 TDI в вариантах 80, 90 и 115 «лошадей», а также 90-сильный литровый TSI, работающий на газе. Модификации с агрегатами до 95 л.с. оснащаются пятиступенчатой механической коробкой, а те, что помощнее, — шести- или семиступенчатой DSG.

Ibiza получила светодионые фары и подсветку интерьера, мультимедийную систему с экраном диагональю 8 дюймов и поддержкой сервисов Apple Car Play, Android Auto и Mirror Link, адаптивный круиз-контроль, а также бесключевой доступ.

В продаже автомобиль появится летом 2017, но не в нашей стране. Напомним, на российском рынке бренд SEAT официально не представлен.