Подмосковные таксисты митингуют почем зря

Напомним, похожая «острая» ситуация наблюдалась в столице несколько лет назад, когда власти заставили их перекраситься в желтый цвет. А минувшей осенью тысячи таксистов заявили, что не выйдут на маршрут из-за бойкотирования сервиса «Яндекс.Такси». Водители действительно перешли от угроз к действиям и попытались устроить несанкционированный митинг, заблокировав автомобилями улицу, где находится офис агрегатора, накануне установившего новые сниженные тарифы на услуги перевозки.

Но, как показывает практика, подобные пикеты ни к чему иному, кроме как к транспортному коллапсу не приводят. Как мы видим на примере Первопрестольной, перекрашенные в желтое таксомоторы в итоге не только не стали дороже для клиентов, но и наооборот — их услуги серьезно подешевели.