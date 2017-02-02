Подмосковные таксисты митингуют почем зря

В конце января таксисты уже митинговали против «цветной дискриминации» в Балашихе, Мытищах и Наро-Фоминске, пытаясь отстоять свое мнение. Участники акций протеста объясняют свою позицию тем, что финансовые расходы на перекраску автомобилей лягут на таксопарки и самих водителей тяжелой ношей, что неизбежно повлечет за собой рост цен на проезд для клиентов, а также спровоцирует легальных перевозчиков отказаться от официального статуса. Настроены организаторы и впрямь серьезно — в середине февраля они намерены устроить пикеты в Ногинске, Солнечногорске, а потом и в других городах области.
Напомним, похожая «острая» ситуация наблюдалась в столице несколько лет назад, когда власти заставили их перекраситься в желтый цвет. А минувшей осенью тысячи таксистов заявили, что не выйдут на маршрут из-за бойкотирования сервиса «Яндекс.Такси». Водители действительно перешли от угроз к действиям и попытались устроить несанкционированный митинг, заблокировав автомобилями улицу, где находится офис агрегатора, накануне установившего новые сниженные тарифы на услуги перевозки.
Но, как показывает практика, подобные пикеты ни к чему иному, кроме как к транспортному коллапсу не приводят. Как мы видим на примере Первопрестольной, перекрашенные в желтое таксомоторы в итоге не только не стали дороже для клиентов, но и наооборот — их услуги серьезно подешевели.