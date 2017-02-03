Начался прием заказов на пикап Mercedes-Benz X-Class

Концепт автомобиля был представлен в минувшем году, а вот как будет выглядеть прототип серийной версии пока неизвестно. Представители компании рассказали, что решение о начале приема заказов было принято в связи с высоким интересом, проявленным к новинке. Предполагается, что пикап появится на рынке, в том числе и на российском, в следующем году. По неофициальным данным, машина построена на той же модульной платформе, что Nissan Navara и Renault Alaskan, а под капотом новинки может поселиться дизельный шестицилиндровый мотор, в паре с которым будет работать роботизированная шестиступенчатая коробка.