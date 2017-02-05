Российских водителей автобусов обучат навыкам экстремального вождения

«В междугороднем автобусе находится несколько десятков человек. Чтобы избежать трагедий, нужно научить водителя выполнять резкие маневры на большой скорости, чувствовать возникновение заноса и предотвращать его. Учебную езду для водителей категории D нужно разрешить по скоростным магистралям. При каждой аттестации, раз в пять лет, нужно как минимум 16 часов такой практики» — пояснил г-н Лобарев.

Как стало известно, начальник управления правового регулирования ГИБДД России Юрий Шакиров данную инициативу одобрил. Он также отметил, что в настоящее время на дорогах достаточно напряженная обстановка, а дополнительное повышение квалификации водителей может поспособствовать улучшению ситуации и повышению безопасности.