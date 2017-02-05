Российских водителей автобусов обучат навыкам экстремального вождения

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Российских водителей междугородних автобусов обяжут проходить курсы экстремального вождения каждые пять лет — с таким предложением выступил председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев, сообщает издание М24.

Виктория Базылева

«В междугороднем автобусе находится несколько десятков человек. Чтобы избежать трагедий, нужно научить водителя выполнять резкие маневры на большой скорости, чувствовать возникновение заноса и предотвращать его. Учебную езду для водителей категории D нужно разрешить по скоростным магистралям. При каждой аттестации, раз в пять лет, нужно как минимум 16 часов такой практики» — пояснил г-н Лобарев.

Как стало известно, начальник управления правового регулирования ГИБДД России Юрий Шакиров данную инициативу одобрил. Он также отметил, что в настоящее время на дорогах достаточно напряженная обстановка, а дополнительное повышение квалификации водителей может поспособствовать улучшению ситуации и повышению безопасности.

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5 февраля 2017
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