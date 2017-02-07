FIAT представит обновленный Strada в 2018 году

Предполагается, что помимо дизайнерских корректировок экстерьера и интерьера, автомобиль обзаведется новыми моторами. Ожидается, что в линейке двигателей появится 1,3-литровый Firefly и 1,8-литровый E. torQ EVO. Все подробности относительно обновленного пикапа пока держатся производителем в секрете, однако известно, что бразильские покупатели смогут приобрести посвежевший Strada уже в следующем году.

Напомним, ранее автомобильные журналисты говорили, что итальянская компания планирует в ближайшее время выпустит пикап Strada новой генерации, но судя по всему, производитель решил ограничиться незначительными обновлениями.

В Россию это маленький грузовичок не поставляется, зато у нас продается полноценный пикап FIAT Fullback — брат-близнец Mitsubishi L200.