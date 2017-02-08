Renault объявила цену на обновленный ZOE

Сообщается, что хетчбэк способен проехать в идеальных условия до 400 километров без дополнительный подзарядки. Французский автопроизводитель позаботился о будущих владельцах машины и обратился за помощью к разработчикам мобильных приложений — с помощью новой программы для смартфона водителю не составит труда найти ближайшую к нему станцию с розеткой. Через приложение также можно будет дистанционно контролировать уровень заряда батареи и запускать заранее двигатель в зимнее время.

Известно, что Renault ZOE обзавелся новыми цветами кузова и другими колесными дисками. Цена на хетчбэк варьируется в зависимости от комплектации от 14 до 25,5 тысяч фунтов стерлингов согласно прайсу, представленному на официальном сайте компании в Соединенном Королевстве.