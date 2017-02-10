Infiniti презентует Q50 И QX80 Signature Edition в Чикаго

Внедорожник QX80 обзавелся кожаной отделкой салона Saddle Tan, хромированными корпусами боковых зеркал, а также 22-дюймовыми колесами из алюминиевого сплава темного цвета. В помощь водителю работают различные интеллектуальные электроассистенты, в числе которых система предупреждения столкновений, мониторинг слепых зон, усовершенствованный климат-контроль и прочие. Автомобиль спецсерии Signature Edition доступен как в семи-, так и в восьмиместных модификациях с задним или полным приводом. Под капотом автомобиля расположился мощный 5,6-литровый V8, выдающий 400 л.с.

Напомним, автосалон в Чикаго, где будут представлены автомобили Infiniti версии Signature Edition, пройдет с 11 по 20 февраля. Как сообщили в пресс-службе бренда, машины появятся в шоурумах официальных дилеров США с мая нынешнего года — американские цены будут объявлены позже.