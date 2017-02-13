Фейковые фотографии кроссовера UAZ продолжают появляться в интернете

Страницы новостных порталов вновь пестрят снимками нового кроссовера UAZ. Впрочем, как ранее стало известно «АвтоВзгляду», проект производства нового автомобиля заморожен, и фотографии, вероятно все-таки фейковые.

Виктория Базылева

«Роспатент» действительно зарегистрировал в конце минувшего года некий кроссовер, но информация о том, что это будущий UAZ 3170, была производителем опровергнута. Разработка SUV-C (рабочее название автомобиля) на самом деле была приостановлена, впрочем, о полной прекращении работы речь не идет. Очевидно, ульяновский завод вернется к этому вопросу чуть позже, тем более, что предполагаемый выпуск кроссовера был намечен на 2020 год.

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13 февраля 2017
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