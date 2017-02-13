Фейковые фотографии кроссовера UAZ продолжают появляться в интернете

«Роспатент» действительно зарегистрировал в конце минувшего года некий кроссовер, но информация о том, что это будущий UAZ 3170, была производителем опровергнута. Разработка SUV-C (рабочее название автомобиля) на самом деле была приостановлена, впрочем, о полной прекращении работы речь не идет. Очевидно, ульяновский завод вернется к этому вопросу чуть позже, тем более, что предполагаемый выпуск кроссовера был намечен на 2020 год.
Страницы новостных порталов вновь пестрят снимками нового кроссовера UAZ. Впрочем, как ранее стало известно «АвтоВзгляду», проект производства нового автомобиля заморожен, и фотографии, вероятно все-таки фейковые.