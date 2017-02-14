Названы самые популярные модели в России по итогам января

Фото: Hyundai
По данным Австоциации европейского бизнеса в России за первый месяяц года было продано 77 916 автомобилей, причем львиная доля продаж в 43% пришлась на сегмент кроссоверов.

Эдуард Раскин

За январь в России было реализовано 77 916 тысячи легковых авто, что на 5% меньше, чем годом ранее. Львиная доля продаж (43%) пришлось на сегмент SUV, где лидером стал автомобиль Hyundai Creta, который приобрели 2565 человек. На второй позиции оказался В-класс, в котором наибольшей популярностью пользовался KIA Rio. Он разошелся тиражом в 5693 экземпляра.

Третье место занял С-класс, в котором было продано немногим более 11 тысяч машин. Здесь лидирует отечественная LADA Granta, продажи которой составили 4624 штук.

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14 февраля 2017
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