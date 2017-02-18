Кроссовер KIA Niro получит полностью электрическую версию

Так, по крайней мере, утверждает издание AutoRai, ссылаясь на исполнительного директора европейского подразделения KIA Майкла Коула. Никаких деталей о грядущей новинке не известно. Сообщается лишь, что автомобиль вооружат 120-сильным электродвигателем с крутящим моментом 295 Нм и аккумулятором на 28 киловатт-час. С таким силовым агрегатом запас хода электрокара составит 200 км на одной зарядке — показатель для таких транспортных средств уже не самый выдающийся.

Впрочем, в Россию машина скорее всего поставляться не будет, поскольку в нашей стране спрос на подобные транспортные средства уверенно стремится к нулю. Достаточно сказать, что по отечественным дорогам бегает менее 1000 электрокаров.