Кроссовер KIA Niro получит полностью электрическую версию

Фото autoblog.com
В начале этого года на американский рынок вышел новый гибридный кроссовер KIA Niro. И вот стало известно, что на его базе корейцы собираются создать полностью электрическую машину с тем же названием.

Михаил Ростарчук

Так, по крайней мере, утверждает издание AutoRai, ссылаясь на исполнительного директора европейского подразделения KIA Майкла Коула. Никаких деталей о грядущей новинке не известно. Сообщается лишь, что автомобиль вооружат 120-сильным электродвигателем с крутящим моментом 295 Нм и аккумулятором на 28 киловатт-час. С таким силовым агрегатом запас хода электрокара составит 200 км на одной зарядке — показатель для таких транспортных средств уже не самый выдающийся.

Впрочем, в Россию машина скорее всего поставляться не будет, поскольку в нашей стране спрос на подобные транспортные средства уверенно стремится к нулю. Достаточно сказать, что по отечественным дорогам бегает менее 1000 электрокаров.

новинки рынка, новая модель, электромобили
18 февраля 2017
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