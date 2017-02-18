Уникальный Mercedes-Maybach G 650 Landaulet будет стоить в России 60 млн. рублей

Этот внедорожный полноприводный монстр со всеми атрибутами настоящего «проходимца» вооружен 630-сильным бензиновым V12. А его клиренс составляет умопомрачительные 500 мм. В основе машины лежит множество решений от шестиколесного пикапа AMG G 63 6×6 и внедорожника G 500 4×4.

Напомним, что бренд Maybach — один из самых невезучих на рынке. Под этой маркой до середины пятидесятых годов прошлого века выпускались премиальные автомобили. Ее второе пришествие продолжалось с 2002 по 2012 год и дела снова, что называется, не пошли. Однако в прошлом году руководство Mercedes-Benz предприняло еще одну попытку оживить легендарную компанию — теперь в виде суббренда, впускающего роскошные удлиненные седаны S-класса и, как мы видим, внедорожники. А через два года под эти шильдиком появится и кроссовер.