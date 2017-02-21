Alfa Romeo выпустит два новых кроссовера

Фото: www.netcarshow.com
Компания Alfa Romeo вскоре представит два новых кроссовера. По неподтвержденным данным, новые SUV появятся в продаже в 2019 году.

Виктория Базылева

Планами компании о выпуске двух совершенно новых кроссоверов поделился глава концерна Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне в ходе беседы с журналистами. Впрочем, никаких подробностей Маркионне не раскрыл.

Предполагается, что новый компактный SUV будет построен на базе Fiat 500, а основой для более крупного кроссовера станет Alfa Romeo Giulia. Вероятнее всего, официальная презентация новых моделей состоится на одном из автосалонов в следующем году, а в продажу автомобили должны поступить ближе к лету 2019 года.

Напомним, ранее появилась информация, что марка Alfa Romeo покидает российский рынок, однако в представительстве компании это опровергли, заверив, что в ближайшее время в России ожидается выход двух новых моделей.

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21 февраля 2017
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