Электрокары Lifan появятся в России

На сегодняшний день Lifan — один из ведущих производителей автомобилей с электрической тягой. В Китае модельная линейка бренда включает в себя множество электрокаров, самым известным из которых является 820EV — электрическая версия бизнес-седана 820. Максимальная дальность хода этого автомобиля без подзарядки составляет 400 км, а его скорость достигает отметки в 150 км/ч.
Китайский производитель Lifan в течение нынешнего года начнет сертификацию своих электрокаров для российского рынка. В компании уверены, что спрос на «зеленые» машины в России увеличится к 2020 году.