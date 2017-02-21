Электрокары Lifan появятся в России

На сегодняшний день Lifan — один из ведущих производителей автомобилей с электрической тягой. В Китае модельная линейка бренда включает в себя множество электрокаров, самым известным из которых является 820EV — электрическая версия бизнес-седана 820. Максимальная дальность хода этого автомобиля без подзарядки составляет 400 км, а его скорость достигает отметки в 150 км/ч.