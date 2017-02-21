Volkswagen объявил цены на обновленный E-Golf

«Посвежевший» Volkswagen E-Golf, который был представлен на автосалоне в Лос-Анжелесе, вооружен новой батареей объемом 35,8 кВт/ч и более мощным 136-сильным электромотором — автомобиль разгоняется до 150 км/ч, а первую сотню разменивает за 9,6 секунды. Дальность хода обновленного электрического «Гольфа» составляет 200 километров в идеальных условиях, а время полной зарядки аккумулятора — шесть часов.

В списке оснащения значатся системы распознавания пешеходов и помощи при экстренном торможении, а также модернизированная мультимедийная система с 9,2-дюймовым сенсорным экраном, управление которой может осуществляться жестами.

Напомним, на российском рынке модельная линейка Volkswagen представлена только автомобилями с бензиновыми и дизельными силовыми установками.