DS готовит к премьере обновленный седан 5LS

Фото: www.autohome.com.cn
На дорожных тестах замечен обновленный DS 5LS — четырехдверный седан, представленный на китайском рынке. Рестайлинговая модель получит как внешние усовершенствования, так и внутренние.

Виктория Базылева

Что касается экстерьера, то автомобиль обзаведется новыми бамперами, решеткой радиатора и оптикой. Разработчики также обновят блок управления климат-контролем и оснастят салон автомобиля новым увеличенным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

Предполагается, что под капотом никаких изменений не произойдет — моторная линейка будет по-прежнему включать в себя 1,6- и 1,8-литровые агрегаты, агрегатированные с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Вероятнее всего, компания DS, суббренд Citroёn, представит обновленный 5LS на грядущем автомобильном салоне в Шанхае. Автомобиль, как и раньше, будет продаваться исключительно на китайском рынке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что DS так же готовит к премьере свой новый кроссовер, дебют которого состоится на моторшоу в Женеве.

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28 февраля 2017
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