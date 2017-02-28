DS готовит к премьере обновленный седан 5LS

Что касается экстерьера, то автомобиль обзаведется новыми бамперами, решеткой радиатора и оптикой. Разработчики также обновят блок управления климат-контролем и оснастят салон автомобиля новым увеличенным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы.

Предполагается, что под капотом никаких изменений не произойдет — моторная линейка будет по-прежнему включать в себя 1,6- и 1,8-литровые агрегаты, агрегатированные с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Вероятнее всего, компания DS, суббренд Citroёn, представит обновленный 5LS на грядущем автомобильном салоне в Шанхае. Автомобиль, как и раньше, будет продаваться исключительно на китайском рынке.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что DS так же готовит к премьере свой новый кроссовер, дебют которого состоится на моторшоу в Женеве.