Hyundai покажет новый кроссовер Carlino в 2019 году

По неподтвержденным данным, новый SUV будет построен на базе концепта, показанного на выставке Auto Expo в 2016 году. Предполагается, что в моторную линейку новинки войдут литровый бензиновый турбированный агрегат и 1,4-литровый дизель с турбонаддувом. Коробки передач — пятискоростная механическая или шестидиапазонный «автомат». Впрочем, подробные технические характеристики нового кроссовера производителем пока не раскрываются.

Модель может появиться на авторынке в первой половине 2019 года — поначалу автомобиль будет доступен только в Индии.

Напомним, ранее представители российского подразделения Hyundai поделились своими планами по увеличению продаж в нашей стране в нынешнем году на 10%.