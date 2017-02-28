В России отзываются Volvo XC90

Под сервисную кампанию подпадают кроссоверы, реализованные с 2015 по 2016 год. Причиной проведения отзывной акции послужило ненадежное крепление дренажного шланга, который через Жидкость может попадать в салон автомобиля, что приводит к некорректной работе электрических систем.

Сервисные специалисты бесплатно проведут проверку крепления, а при необходимости ее поменяют.

Напомним, о проведении сервисной акции «АвтоВзгляду» стало известно еще в конце минувшего года, однако в Росстандарт информация поступила только сейчас.