Haima S5 Young появится в продаже в марте

Новый переднеприводный SUV будет оснащен бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и максимальным крутящим моментом в 160 Нм, а в качестве трансмиссии выступит пятиступенчатая механическая коробка передач. В списке опций автомобиля значатся система ESP, мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным экраном, парктроник, камера заднего вида, кондиционер, а также панорамная крыша.

Young будет короче стандартной модели Haima S5, немного уже, ниже и дешевле. По данным портала Chinamobil, за новый кроссовер китайским покупателям придется отдать от 70 000 до 90 000 юаней.

Напомним, на российском рынке марка Haima представлена двумя моделями: кроссовером Haima 7 по цене от 599 900 рублей и седаном Haima 3, прайс которого начинается от 469 900 «деревянных».