Начались продажи нового кроссовера Honda UR-V

Оснащен новый SUV двухлитровым турбомотором мощностью 272 л.с. и девятидиапазонной автоматической коробкой передач. В продаже появится как полноприводная версия, так и вариант с приводом на передние колеса. Габариты автомобиля составляют 4816/1942/1669 мм, а колесная база — 2820 мм.

На рынке Китая также присутствует кроссовер Honda Avancier — различия между ним и купеобразной новинкой UR-V заключаются лишь в оформлении экстерьера — в частности, бамперов, радиаторной решетки, задних фонарей и противотуманок.

В КНР японский производитель сотрудничает с компаниями Dongfeng, на предприятии которой налажено производство нового UR-V, и GAC — партнером по выпуску кроссовера Avancier.