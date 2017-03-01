В Москве стали реже угонять автомобили

Стоит отметить, что в 2015-м было зарегистрировано существенно больше автокраж — 7,5 тысячи, и за 12 месяцев месяцев того года сотрудники правоохранительных органов вернули 5090 ранее похищенных машин.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ро­ссии по Москве изданию «Москва 24», похитителей по статистике больше всего привлекают машины марок Toyota, Hyundai, LADA, Mazda, Ford, Renault и KIA — 2012, 2013 и 2015 годов выпуска.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» опубликовал ТОП-10 самых угоняемых автомобилей, лидером которого стал Hyundai Solaris.