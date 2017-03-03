Продажи авто в Санкт-Петербурге увеличились на 0,1%

Лучше всего в Санкт-Петербурге покупаются модели марки Hyundai — 85% всех январских продаж пришлись на кроссовер Creta и седан Solaris. Второе место по востребованности занял другой корейский бренд — KIA. По итогам месяца популярная модель Rio взяла «серебро» после Hyundai Solaris. Замыкают первую пятерку автомобили от LADA, Renault и Volkswagen.

Стоит также отметить, что доля продаж в Санкт-Петербурге по результатам января составляет 8,4% от общероссийского объема, что на 0,5% больше, нежели в прошлом году.

Напомним, ранее стало известно, что самой популярной моделью на авторынке России стала Hyundai Creta.