Седан Zotye Z560 появится в продаже в марте

Никаких радикальных обновлений экстерьера и интерьера у седана не замечено — так же, как и усовершествований по технической части. Известно, что под капотом автомобиля располагается прежний 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с.

Цены на Z560 производителем пока не сообщаются. В настоящее время на рынке Поднебесной машина продается по цене от 76 800 до 101 800 юаней, сообщает портал Chinamobil. Стоит также отметить, что на родине автомобиль спросом не пользуется — в минувшем году в стране было реализовано всего 5840 автомобилей.

Напомним, в нашей стране модельный ряд Zotye представен двумя моделями: кроссовером Т600 по цене от 849 990 рублей и седаном Z300, ценник которого начинается от 599 990 целковых. В России автомобиль также не особо популярен — например, в январе было продано всего 28 машин.