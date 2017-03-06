Alfa Romeo распродает последние автомобили

Впрочем, ранее представитель российского офиса рассказал «АвтоВзгляду», что итальянский бренд не планирует покидать Россию. MiTo, 4C и Giulietta действительно больше не будут продаваться вследствие низкого спроса и необходимости оборудования автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС, а вот новый кроссовер Stelvio и седан Giulia, напротив, в ближайшее время могут появиться на авторынке нашей страны.

Напомним, под капотом нового SUV Stelvio поселится битурбированный V6 мощностью 510 л.с. и максимальным крутящим моментом в 600 Нм, а пару мотору составит восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF. С таким оснащением кроссовер способен разгоняться до «сотни» за 3,9 секунды, а его максимальная скорость будет достигать отметки в 285 км/ч.