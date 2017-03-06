Продажи обновленного Peugeot 301 начнутся на следующей неделе

Посвежевший Peugeot 301 обзавелся обновленной радиаторной решеткой, как у кроссоверов 2008 и 3008, абсолютно новой оптикой, а также видоизмененными бамперами. В салоне «поселились» модернизированная информационно-развлекательная система с семидюймовым тачпадом и функцией поддержки смартфонов. Четыре подушки безопасности делают поездку на автомобиле безопаснее. Список электронных ассистентов пополнился системой стабилизации, камерой заднего вида, круиз-контролем, системой контроля давления в шинах и помощником при экстренном торможении.

Ориентированный на жителей Поднебесной седан разработчики вооружили 1,6-литровым мотором мощностью 117 л.с., в связке с короторым трудятся пятиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный «автомат».

Напомним, в настоящее время Peugeot 301 в России не продается. Французская марка на российском рынке представлена пятью легковыми автомобилями: пятидверным 308, седанами 408 и 508, а также кроссоверами 2008 и 3008.