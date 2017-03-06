GM-АВТОВАЗ мечтает о новой Chevrolet Niva

Как сообщает портал «Детали-Авто», на данный момент руководство предприятия ищет средства: ведутся активные переговоры со «Сбербанком» по поводу возможного финансирования русско-американского проекта. Стоит также отметить, что поставщиком комплектующих для нового автомобиля, как и прежде, выступит партнер предприятия — ПАО «АвтоВАЗ».

Напомним, внедорожник Chevrolet Niva нового поколения дебютировал на Московском автосалоне в 2014 году, а годом позже проект был заморожен в связи с нехваткой средств. Как «АвтоВзгляд» сообщал ранее, серийная модель будет оформлена в том же стиле, что и концепт, а вот в технической части автомобиль получит некоторые изменения. Если, конечно, проект вообще будет реализован.