GM-АВТОВАЗ мечтает о новой Chevrolet Niva

Фото: GM-АВТОВАЗ
В планах совместного предприятия GM-АВТОВАЗ значится выпуск внедорожника Chevrolet Niva новой генерации с уровнем локализации более 80%, рассказали представители пресс-службы журналистам.

Виктория Базылева

Как сообщает портал «Детали-Авто», на данный момент руководство предприятия ищет средства: ведутся активные переговоры со «Сбербанком» по поводу возможного финансирования русско-американского проекта. Стоит также отметить, что поставщиком комплектующих для нового автомобиля, как и прежде, выступит партнер предприятия — ПАО «АвтоВАЗ».

Напомним, внедорожник Chevrolet Niva нового поколения дебютировал на Московском автосалоне в 2014 году, а годом позже проект был заморожен в связи с нехваткой средств. Как «АвтоВзгляд» сообщал ранее, серийная модель будет оформлена в том же стиле, что и концепт, а вот в технической части автомобиль получит некоторые изменения. Если, конечно, проект вообще будет реализован.

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6 марта 2017
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