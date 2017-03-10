В Москве чуть не задушили таксиста

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ, накануне в отделение полиции с заявлением о разбое на Чертановской улице обратился водитель московской службы такси. Стало известно, что грабителей было трое — все они являлись пассажирами такси модели Skoda Rapid, за рулем которого находился пострадавший.

Один из похитителей накинул на шею водителя ремень и начал его душить в то время, пока другие участники преступления забирали деньги, мобильный телефон и планшет. После ограбления нападавшие немедленно скрылись — в настоящее время их разыскивают сотрудники правоохранительных органов.