Бизнесмен сбил 9-летнего ребенка в воспитательных целях

Фото: www.youtube.com
В Ленинградской области заведено уголовное дело на водителя, который сбил 9-летнего школьника и применил к нему физическую силу, чтобы проучить. Уже судимый ранее бизнесмен наехал на ребенка после того, как тот прицелился в его автомобиль игрушечным автоматом.
Виктория Базылева

Инцидент произошел 9 марта в Приозерске на пересечении улиц Чапаева и Северопарковой. Двое школьников играли у дороги, целясь в проезжающие автомобили из игрушечного оружия. Одному из водителей, местному 54-летнему предпринимателю, это не понравилось. Развернув свой Nissan Pathfinder, он «догнал» ребенка передним бампером, после чего заставил простоять школьника на коленях около 15 минут вплоть до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Примечательно, что полицейские, осмотрев место инцидента, агрессивного водителя отпустили, а напуганного мальчика, получившего сотрясение мозга и ушибы, передали родителям, но про происшествие умолчали. Отец школьника подал заявление лишь после того, как прочитал о насилии над своим ребенком в СМИ.

По факту инцидента в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство» — суровый «воспитатель» может получить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако, как сообщает «Газета.Ру», после случившегося подозреваемый хвастался своим «высоким» положением и утверждал, что за произошедшее ему ничего не будет.

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14 марта 2017
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