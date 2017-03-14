Skoda рассказала о своем первом электрокаре EV

Как сообщает Motor1, в настоящее время известно лишь одно — Skoda EV построят на «фольксвагеновской» платформе MEB, которая разрабатывалась специально для электрокаров. Кристиан Штрубе, председатель совета директоров Skoda, рассказал, что новинка «будет укомплектована самыми современными технологиями и станет по-настоящему эмоциональной». Предполагается, что электромобиль все-таки окажется кроссовером, как и представленный ранее гибридный концепт-кар VisionS.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о намерении чешской компании представить свою первую полностью электрическую модель. Известно также, что в 2019 году Skoda покажет гибридную версию флагмана Superb, а позже — и кроссовера Kodiaq.