Volkswagen Touareg третьего поколения покажут в сентябре

Как сообщает издание Motoring, новый SUV получит передовые технологические решения, более мощный силовой агрегат и новую мультимедийную систему. Уже известно, что новинка будет построена на платформе MLB Evo, знакомой нам по Audi Q7 и Porsche Cayenne. Кроссовер станет легче, больше и просторнее предшественника.

Подробная информация относительно новой генерации немецкого SUV пока не раскрывается. Вероятно, моторная гамма нового Touareg будет представлена бензиновыми и дизельными двигателями, а позже может появиться и гибридная версия модели.

Дебютирует кроссовер на международном автосалоне, который пройдет в середине сентября во Франкфурте. Там же Audi представит свою новую A6, а BMW — i3 в новом цветовом исполнении с усовершенствованной информационно-развлекательной системой.