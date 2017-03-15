Мировой авторынок вырос на 7,7%

Больше всего машин было реализовано в Китае — местные дилеры продали 1 912 000 штук, что на 20,5% больше, нежели в феврале прошлого года. Вторыми по объему рынка стали США с результатом в 1 331 000 автомобилей. Продажи в Западной Европе составили 1 141 000, в Восточной — 273 400 экземпляров. А дилерами Южной Америки было реализовано 187 400 машин.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» сообщал, что по результатам февраля продажи на российским авторынке снизились на 4,1% по отношению к прошлогоднему показателю. В минувшем месяце наши соотечественники приобрели всего 106 658 автомобилей.