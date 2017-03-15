Новый кроссовер KIA готовится к премьере

Кроссовер на платформе B-сегмента составит конкуренцию Nissan Juke, Mazda CX-3 и другим представителям этого класса. Через плотный камуфляж не удается рассмотреть дизайнерские особенности новинки, однако, как сообщает Motor1, кроссовер получит некоторые черты от Rio и концепт-кара Provo, представленного в 2013 году.

Подробности о новом SUV пока не раскрываются. По предварительным данным моторная линейка кроссовера будет включать в себя трех- и четырехцилиндровые двигатели, работающие как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Известно также, что в основу новинки легла KIA KX3 — модель, представленная исключительно на рынке «Поднебесной».

Европейский дебют нового кроссовера состоится на Франкфуртовском автосалоне в сентябре, а несколькими месяцами позже корейцы покажут новинку и американским автолюбителям на мотор-шоу в Лос-Анжелесе.