Новый кроссовер KIA готовится к премьере

Фото: www.motor1.com
Корейский «паркетник» KIA, который, возможно, получит название Stronic, в очередной раз «засветился» во время прохождения дорожных тестов. Предполагается, что официальная премьера новинки состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте.
Виктория Базылева

Кроссовер на платформе B-сегмента составит конкуренцию Nissan Juke, Mazda CX-3 и другим представителям этого класса. Через плотный камуфляж не удается рассмотреть дизайнерские особенности новинки, однако, как сообщает Motor1, кроссовер получит некоторые черты от Rio и концепт-кара Provo, представленного в 2013 году.

Подробности о новом SUV пока не раскрываются. По предварительным данным моторная линейка кроссовера будет включать в себя трех- и четырехцилиндровые двигатели, работающие как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Известно также, что в основу новинки легла KIA KX3 — модель, представленная исключительно на рынке «Поднебесной».

Европейский дебют нового кроссовера состоится на Франкфуртовском автосалоне в сентябре, а несколькими месяцами позже корейцы покажут новинку и американским автолюбителям на мотор-шоу в Лос-Анжелесе.

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15 марта 2017
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