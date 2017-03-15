Объявлена цена нового Volkswagen Arteon

В настоящее время можно оставить предзаказ только на топовые версии Arteon: Elegance и R-Line. На модификацию с бензиновым двухлитровым TSI, развивающим 280 л.с., установлена цена в 49 335 евро, в то время, как автомобиль, вооруженный двухлитровым 240-сильным TDI, обойдется как минимум в 51 600 евро, сообщает Motor1. Отметим также, что эти версии Arteon оснащаются системой полного привода 4Motion.

Производство абсолютно нового Volkswagen Arteon налажено на предприятии компании в немецком городе Эмден. В салонах местных дилеров первые автомобили появятся в середине июня, а вот до России новинка может и не добраться вовсе, о чем «АвтоВзгляд» сообщал ранее.